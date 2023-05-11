Кыргызстанец пытался провезти через границу с Узбекистаном $59 тысяч

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» совместно с таможенниками пресекли ввоз крупной суммы денег через границу.

Об этом сообщает ПС ГКНБ.

По ее данным, в пункт пропуска «Достук-автодорожный» прибыл гражданин Кыргызстана, направлявшийся в Узбекистан.

Во время пограничного и таможенного контроля в его сумке обнаружили $59 тысяч 100. Мужчина намеревался провезти валюту без декларирования.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и деньги переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.



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