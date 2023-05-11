ГКНБ КР: Проведены разъяснительно-профилактические мероприятия по переубеждению близких связей лидеров РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". Им было доведено, что деятельность РЭО «ХТИ» на территории КР запрещена судом и участие в данной организации преследуется законом КР.

Сотрудниками ГКНБ КР проведена профилактическая беседа с членами РЭО «Хизбут-Тахрир» «С.Х.», «М.А.М.», «Г.М.Н» и «Н.И.А.», где им было доведено, что деятельность РЭО «ХТИ» на территории КР запрещена судом и участие в данной организации преследуется законом КР.

По местам проживания членов РЭО «Хизбут-Тахрир» проведены обысковые мероприятия, где обнаружены и изъяты СД-диски (10 шт.), религиозная литература, брошюры (изданные РЭО «Хизбут-Тахрир») флеш-карта, планшеты (2 шт.), телефонные аппараты (5 шт.), которые направлены на религиоведческую экспертизу.

В настоящее время продолжается работа по дальнейшему выявлению и пресечению деятельности запрещенных религиозных организаций и их пособников на территории КР.