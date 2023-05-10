Последнему ветерану в селе Ленинское подарили машину

Семен Николаевич Межуев, столетний житель села Ленинского Аламудунского района, получил в подарок от государства автомобиль.

На празднике в честь Дня Победы в селе присутствовали полпред президента в Чуйской области Канат Джумагазиев, аким Аламудунского района Мурадин Тешебаев и председатель Совета ветеранов войны, Вооруженных сил и тружеников тыла Чуйской области Аскар Джумагулов. Единственный доживший до 78-летия победы житель Ленинского Семен Межуев получил в подарок к Дню Победу и своему вековому юбилею автомашину. В багажник дарители загрузили еще несколько пакетов с подарками.

Громче всех аплодировали и кричали "ура" школьники: "Правильно, он заслужил! Он у нас тут самый главный человек!"

9 Мая в селе Ленинском началось с традиционного шествия Бессмертного полка. Полк стартовал от мечети и меньше чем за час дошел до памятника сельчанам, павшим в боях Великой Отечественной.

Бессмертный полк – это всегда показатель единства народа, помнящего о героических предках и готового в случае чего так же объединиться для отпора любому врагу. Если кто-то и не смог присоединиться к шествию, то поддерживал его из окон дома или с обочины дорги.

У памятника состоялся небольшой митинг, посвященный великому празднику всех народов бывшего СССР. С обратной стороны мемориальной доски высечены имена и фамилии тех, кто ушел отсюда на фронт в 1941-м и не вернулся. Среди множества фамилий героев войны – те, что принадлежат людям разных национальностей. Русские, кыргызские, казахские, украинские фамилии – как символ многонациональности огромной страны, одержавшей в 1945-м победу над фашизмом. Память всех павших, не делившихся на республики и национальности, объединившихся в момент угрозы общей безопасности, почтили троекратным салютом и минутой молчания.

После того как Бессмертный полк прибыл к месту назначения – к центральному мемориалу – и после торжественного митинга начались традиционные народные гуляния с концертной программой, подготовленной молодым поколением "ленинцев", с демонстрацией орденов и медалей времени Великой Отечественной, выставкой детских рисунков, посвященных Дню Победы.

Подростки живо интересовались выставкой государственных военных наград. С нескрываемым трепетом брали в руки военные билеты и наградные удостоверения участников войны: "Это же сколько им лет?!"… Внимательно разглядывали боевые ордена и медали. Расспрашивали организаторов, какой орден за какой подвиг вручался.

А по окончании митинга всех ждал концерт, салют, показательные выступления юных казаков, продемонстрировавших умение владеть шашкой, и полномасштабные народные гулянья. Рядом с импровизированной концертной площадкой можно было отведать шашлыки, самсы и солдатскую кашу (полевая кухня расположилась тут же).

URL: https://www.vb.kg/429410