И люди, и горы помнят героев. Мемориал воинам-кыргызстанцам - дань уважения

Не забыли горы и имена героев, сложивших свои жизни вдали от них.

Для кыргызов горы - не просто форма рельефа, они - символ жизни, памяти, Родины. С древних времен горные хребты Ала-Тоо защищали кочевой народ от сильных ветров и от незваных гостей. Они и по сей день хранят в себе счастливые и грустные моменты кыргызской истории: великую любовь, рождение и смерть сынов народа, радость побед и горечь потерь. Не забыли горы и имена героев, сложивших свои жизни вдали от них.

Символ этой вечной памяти недавно появился и в России, в городе Ржеве в Тверской области. Здесь с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова открылся мемориал, посвященный бойцам Красной Армии – уроженцам Киргизской ССР, павшим в одной из самых жестоких и длинных битв Великой Отечественной войны - в Ржевской битве.

Четырехметровый гранитный монумент, посвященный подвигу кыргызстанцев, выполнен в виде трех горных вершин Ала-Тоо, увенчанных снежными шапками. К подножию этих гор президент Садыр Жапаров и председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин возложили цветы. Память погибших солдат почтили минутой молчания.

"Доблестные воины-кыргызстанцы, не щадя своей жизни, мужественно и самоотверженно бились с жестоким и коварным врагом и отстояли Родину. Нет семьи, которой бы не коснулась ее тяжелое дыхание. В Кыргызстане всегда был, есть и будет 9 мая, потому что память – она одна на всех и она священна", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.

С этими словами трудно не согласится. Кыргызстанцы с огромным почтением и уважением относятся к своему наследию, частью которого является участие народа в ВОВ. На войну республика отправила каждого четвертого своего жителя - это около 400 тысяч человек. 150 тысяч кыргызстанцев проявили исключительное мужество и отвагу в боях, за что получили боевые награды. 74 стали Героями Советского союза, 21 воин награжден орденом Славы трех степеней.

Более 130 тысяч человек так и не вернулись домой, не смогли снова увидеть величавые хребты Ала-Тоо. Среди них и те, кто пал в битве под Ржевом. По разным данным, здесь навеки упокоились до 60 тысяч наших соотечественников. Останки некоторых поисковые группы смогли найти и похоронить в братских могилах, Речь о более чем 4 тысячах человек, остальные десятки тысяч все еще ждут, когда их найдут и идентифицируют.

Президент Садыр Жапаров отметил важное значение работы, проводимой поисковыми группами.

"Подвиги героев и имена жертв войны навсегда останутся в памяти народов Кыргызстана и России как и их героический вклад в общую Победу. Этот мемориал будет служить символом вечной благодарности всем сражавшимся за общее светлое будущее", - сказал глава государства.

В действительности этот памятник очень яркое свидетельство уважения современных кыргызстанцев в адрес тех, кто отдал свою жизнь ради будущего своего народа. Строительство монумента началось по инициативе кыргызской стороны. Более того, часть средств, направленных на его постройку, были пожертвованы простыми кыргызстанцами.

"Сегодняшние живут во вчерашнем, но, если завтрашние забудут о сегодняшнем, это беда для всех…", - говорил в одном из своих произведений Чингиз Айтматов. Кыргызам не грозят несчастья, связанные, с преданием забвению своих настоящих героев. Ведь наши люди, как и горы, помнят все и всех.





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