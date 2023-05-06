Команды Жапарова и Инфантино сыграли в футбол

В результате конкурентной игры победу в товарищеском матче одержала команда главы государства.

В Бишкеке президент Садыр Жапаров и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сегодня, 5 мая, сыграли товарищеский матч.

По данным пресс-службы администрации президента, в команде ФИФА играли руководители структурных и региональных подразделений организации, в их числе - чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф.

В составе президентской команды играли члены кабинета министров, руководители государственных органов, сотрудники администрации президента.

В результате конкурентной игры победу в товарищеском матче одержала команда главы государства.

По завершении игры Инфантино в качестве подарка вручил Жапарову именную футбольную форму ФИФА.



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