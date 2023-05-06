Команды Жапарова и Инфантино сыграли в футбол  

В результате конкурентной игры победу в товарищеском матче одержала команда главы государства.
В Бишкеке президент Садыр Жапаров и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сегодня, 5 мая, сыграли товарищеский матч.
По данным пресс-службы администрации президента, в команде ФИФА играли руководители структурных и региональных подразделений организации, в их числе - чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф.
В составе президентской команды играли члены кабинета министров, руководители государственных органов, сотрудники администрации президента.
В результате конкурентной игры победу в товарищеском матче одержала команда главы государства.
По завершении игры Инфантино в качестве подарка вручил Жапарову именную футбольную форму ФИФА.
URL: https://kaktus.media/480220
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!