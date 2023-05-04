1,5 миллиона граждан работает за границей, а швейным фабрикам КР не хватает рук

Службам занятости Иссык-Кульской и Нарынской областей поручено усилить работу по трудоустройству и профессиональной ориентации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, заместитель главы ведомства Жылдыз Полотова провела расширенное рабочее совещание с региональными службами занятости. Она отметила, что перед министерством поставлена задача активно содействовать трудоустройству и занятости.

«В прошлом году мы сократили число безработных граждан на 5 процентов, и работа в этом направлении должна быть не просто продолжена, а максимально усилена. Второй год мы помогаем малоимущим семьям перейти из получателей пособия по нуждаемости в категорию индивидуальных предпринимателей через инициативу социальный контракт», — сказала она.

Жылдыз Полотова отметила, что в 2022 году на рынке труда были охвачены более 22,6 тысячи безработных граждан, трудоустроены — 15,7 тысячи.

«При этом только по Иссык-Кульской области на швейных фабриках не хватает более 1 тысячи специалистов. 14 предприятий не могут работать в полную силу, хотя предлагают заработную плату до 45 тысяч сомов», — сказала она.

Отметим, что ранее пресс-служба кабмина сообщала: по данным Министерства труда и социального развития, более 1,5 миллиона граждан Кыргызстана работают за границей. Эта цифра растет каждый год. Замглавы кабмина Эдиль Байсалов пояснил, что трудовая миграция является приоритетным направлением деятельности кабинета министров. Государство прилагает все усилия для защиты трудовых прав и интересов своих граждан за рубежом.



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