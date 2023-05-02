Кыргызстанцам нужно создать условия для выезда из страны, считает депутат

Еще был случай, когда судебный исполнитель забыл снять ограничение.

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что гражданам нужно создать условия для нормального выезда из страны, а не выдумывать отговорки. Он сообщил в своем Telagram-канале, что внес предложения в профильный комитет и надеется на поддержку коллег.

По словам парламентария, он неоднократно становился свидетелем, когда граждан не выпускали из республики, потому что имеется задолженность, не превышающая порой даже 500 сомов.

«Так, у одного гражданина был долг всего в 250 сомов, его не пропустили. Еще был случай, когда судебный исполнитель забыл снять ограничение. Я по этому вопросу несколько раз проводил с Погранслужбой ГКНБ и судебным департаментом совещания, чтобы объединить информационные системы», — отметил Дастан Бекешев.

Но ведомства не идут навстречу.

Парламентарий считает, что нужно установить долговой порог в размере 10 тысяч сомов. Если задолженность гражданина превышает эту сумму, то он покинуть Кыргызстан не сможет. Дастан Бекешев также настаивает на том, чтобы у кыргызстанцев была возможность сразу же погасить долг через терминал и устранить тем самым препятствия к вылету.



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