В администрации президента озвучили причины, почему хотят изменить закон о СМИ

По его словам, это связано с развитием интернета и принятием новой Конституции.

«Многое изменилось, законы отстали от времени» — такие доводы в защиту своей инициативы по разработке нового закона о СМИ представил заведующий отделом правового обеспечения и замначальника управления правового обеспечения администрации президента и кабмина Алмаз Айылчиев в эфире НТС.

Заместитель Мурата Укушева объяснил, для чего разработан новый закон о СМИ. По его словам, это связано с развитием интернета и принятием новой Конституции.

«Действующий закон о СМИ разработан в 1992-м. С тех пор многое изменилось, развился интернет. Но эти моменты не указаны в нынешнем документе. Закон отстал от времени. Проект разработан, чтобы урегулировать отношения между веб-сайтами. Кроме этого, принята новая Конституция. Поэтому опять же появилась необходимость разработать законопроект о СМИ. Администрация ведет работу совместно с Минюстом по инвентаризации нормативных правовых актов. Все законы, указы, постановления, которые были выпущены в 90-е, 2000-е годы, сейчас пересматриваются», — сказал Алмаз Айылчиев.

Отметим, ранее при инвентаризации законов, которая проведена осенью 2021-го, было сделано заключение, что Закон «О СМИ» «не нуждается в изменении», нужно только внести незначительные поправки.

В заключении подчеркивалось, что применяющийся уже 30 лет документ вполне отвечает современным реалиям. Эксперты полагают, что администрация главы государства с помощью нового закона хочет бороться с веб-сайтами, неугодными властям.

Члены рабочей группы по доработке нормативного правового акта также заметили, что в связи с развитием интернета и для урегулирования отношений с веб-сайтами менять нужно не Закон «О СМИ», а принимать цифровой кодекс.

Напомним, сейчас обсуждается четвертый вариант проекта закона «О СМИ». Очередная редактура документа опять подготовлена без учета замечаний и предложений медиасообщества, юристов и журналистов.



Изначально эксперты ИМП и правовой клиники «Адилет», проанализировав законопроект, подчеркивали, что он существенно ограничивает права на свободу слова, информации и СМИ. Активное обсуждение документа привело к образованию рабочей группы по доработке проекта закона. Она создана по распоряжению президента 7 декабря 2022 года.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264209/