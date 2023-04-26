Что делать, если обнаружили подозрительные предметы? Советы МВД

В МВД призвали кыргызстанцев быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов.
Пресс-служба министерства опубликовала алгоритм действий, которого следует придерживаться в случае находки.
«Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен — без промедления проинформируйте милицию. Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждении, сразу же обратитесь в его администрацию либо к дежурному», — говорится в сообщении.
Во всех перечисленных случаях:
- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит вещь;
- в случае отсутствия хозяина, сообщите об этом в милицию;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;
дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
В ведомстве подчеркивают, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств злоумышленники нередко используют сумки, пакеты, свертки, коробки и даже детские игрушки. Во всех случаях обнаружения подозрительных предметов, нужно немедленно сообщить по телефону дежурной части «102».
Напомним, 20 апреля бишкекские образовательные учреждения, государственные и частные школы и вузы получили сообщения о заложенных бомбах. Позже с ряда школ и вузов сняли оцепление.
Это не первая атака телефонных террористов. Схожие сообщения поступали в учебные заведения и торговые центры столицы 20 января, 22 марта и 18 апреля. Организаторов этих атак до сих пор не нашли. Заместитель председателя ГКНБ Айбек Шаменов сообщил, что аккаунты, с которых отправляются сообщения, зарегистрированы на территориях Украины и России.
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