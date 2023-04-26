В Бишкеке высадят 1,7 миллиона однолетних цветов

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» начало посадку однолетних цветов.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По их данным, всего будет высажено 1,7 миллиона цветов.
Работы уже проводятся на бульваре Молодой Гвардии (на пересечении с улицей Токтогула), площади Победы, в сквере «Физкультурном», по улице Пушкина у памятника Курманджан датке и в сквере «Уркуя».
«Клумбы будут наполнены самыми разнообразными композициями в виде национального орнамента, звезд, а также символичных дат. Их эскизы составляются ландшафтными дизайнерами Бишкекзеленхоза», — отметили в муниципалитете.
Мэрия столицы просит горожан бережно относиться к цветам и не портить их. При малейшем подозрении на кражу цветов необходимо обращаться в милицию.
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