В Бишкеке высадят 1,7 миллиона однолетних цветов

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» начало посадку однолетних цветов.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По их данным, всего будет высажено 1,7 миллиона цветов.

Работы уже проводятся на бульваре Молодой Гвардии (на пересечении с улицей Токтогула), площади Победы, в сквере «Физкультурном», по улице Пушкина у памятника Курманджан датке и в сквере «Уркуя».

«Клумбы будут наполнены самыми разнообразными композициями в виде национального орнамента, звезд, а также символичных дат. Их эскизы составляются ландшафтными дизайнерами Бишкекзеленхоза», — отметили в муниципалитете.

Мэрия столицы просит горожан бережно относиться к цветам и не портить их. При малейшем подозрении на кражу цветов необходимо обращаться в милицию.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264060/