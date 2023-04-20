Кыргызстан и ОАЭ создали ОАО. Уставный капитал - $100 млн

Кабмин КР одобрил создание открытого акционерного общества "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент" между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Отмечается, что основная цель создания ОАО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент" - привлечение прямых инвестиций из ОАЭ в экономику КР для развития приоритетных проектов. Открытое акционерное общество также будет ориентировано на финансирование проектов, направленных на развитие инфраструктуры и энергетики, поддержку экспорта, привлечение новых технологий, модернизацию промышленности, создание цепочки добавленной стоимости и развитие регионов.
Соучредителем ОАО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент" выступает Минэкономики КР. Его уставный капитал составит $100 млн с последующим привлечением инвестиций до $1,2 млрд.
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