ГКНБ: По делу о коррупции в Государственной налоговой службе в бюджет возвещено 100 млн. сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие по данному уголовному делу продолжается.

Как сообщалось ранее, ГКНБ Кыргызской Республики ведется расследование по делу о коррупции в системе Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГНС при МФ КР), в рамках которого было задержано 10 инспекторов налоговой службы и трое руководителей частных компаний.

Следствием получены данные о преступных действиях инспекторов ГНС при МФ КР, которые в сговоре с представителями группы компаний «Ф» доначислили налогов всего на сумму 3,3 млн. сомов, многократно занизив сумму налогов, фактически подлежащих уплате в бюджет республики.

В результате проведенного комплекса неотложных следственно-оперативных и проверочных мероприятий, был установлен ущерб, причиненный действиями указанных должностных лиц и группы компаний «Ф» в размере 100 млн. сомов в виде сокрытия налогов, который был полностью возмещен в бюджет Кыргызской Республики.

Следствие по данному уголовному делу продолжается, о ходе и результатах проводимого расследования ГКНБ КР будет информировать общественность.

