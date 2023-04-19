ГКНБ: По делу о коррупции в Государственной налоговой службе в бюджет возвещено 100 млн. сомов  

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие по данному уголовному делу продолжается.
Как сообщалось ранее, ГКНБ Кыргызской Республики ведется расследование по делу о коррупции в системе Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГНС при МФ КР), в рамках которого было задержано 10 инспекторов налоговой службы и трое руководителей частных компаний.
Следствием получены данные о преступных действиях инспекторов ГНС при МФ КР, которые в сговоре с представителями группы компаний «Ф» доначислили налогов всего на сумму 3,3 млн. сомов, многократно занизив сумму налогов, фактически подлежащих уплате в бюджет республики.
В результате проведенного комплекса неотложных следственно-оперативных и проверочных мероприятий, был установлен ущерб, причиненный действиями указанных должностных лиц и группы компаний «Ф» в размере 100 млн. сомов в виде сокрытия налогов, который был полностью возмещен в бюджет Кыргызской Республики.
Следствие по данному уголовному делу продолжается, о ходе и результатах проводимого расследования ГКНБ КР будет информировать общественность.
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