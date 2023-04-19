Видео - ГКНБ: Пресечен факт ввоза золота на сумму более 300 млн сомов без соответствующих документов

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводится работа по установлению суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету.

Управлением ГКНБ Кыргызской Республики по Чуйской области, в результате организации оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление и пресечение преступлений наносящих ущерб республиканскому бюджету, 17 апреля 2023 года на пункте приграничного учета товаров «Ак-Жол» задержана автомашина марки «JAC», направляющаяся в одну из крупных золоторудных компаний на территории Чуйской области, в которой находилось золото общим весом порядка 84 кг. без соответствующих документов для ввоза товаров из государств членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР.

В настоящее время в рамках следственно-оперативных мероприятий с привлечением специалистов ГНС при МФ КР проводится работа по установлению суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету.