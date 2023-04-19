Депутат предлагает проверить компании, которыми управляет Минцифры

По его словам, чиновники реализуют «ширшовские схемы».

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев предложил Счетной палате провести аудит работы Министерства цифрового развития и управлеямых ведомством компаний.

По его словам, чиновники реализуют «ширшовские схемы».

Жанар Акаев рассказал, что один из местных сотовых операторов в конце 2022 года купил 9,42 процента акций Евразийского сберегательного банка. Он добавил, что сотовая компания и финансовое учреждение фактически находятся под Минцифры.

Депутат назвал это «финансовой схемой». По его данным, муж подавшей в отставку теперь уже бывшей главы Госбанка развития Евгении Судец Владимир Андросик стал владельцем 2,9 процента акций Евразийского сберегательного банка.

«Владимир Андросик — близкий человек Алексея Ширшова. Зачем сотовой компании акции банка? Надо проверить Минцифры, чтобы завтра не сожалеть, когда с деньгами сбегут», — сказал Жанар Акаев.



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