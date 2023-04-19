Текебаев пояснил, для чего в Берлине установят памятник юному манасчи

По словам Текебаева, цель акции - распространить кыргызскую культуру и героическое прошлое кыргызов в Европе.
По инициативе чрезвычайного и полномочного посла КР в Германии Омурбека Текебаева перед зданием кыргызского посольства в Берлине будет установлена статуя юного манасчи. Об этом сообщают СМИ.
По словам Текебаева, цель акции - распространить кыргызскую культуру и героическое прошлое кыргызов в Европе.
- Когда исчезнет последний манасчи, исчезнет и кыргыз. Эпос "Манас" - шедевр. По своему значению "Манас" – это кыргызская философия, мировоззрение и энциклопедия.
"Манас" – это национальный код кыргызов. В нем собраны ценности и информация, которые делают кыргызов кыргызами в форме эпоса. Не только окружающие, но иногда и мы сами не в состоянии понять информацию, зашифрованную и хранящуюся в "Манасе".
Сказители "Манаса" - очень уникальные люди. Они хранят кодекс нации, защищают его и передают из поколения в поколение. Их сознание, память и мировоззрение различны и редки. Это талант от бога. Они являются национальным достоянием.
Мы хотим установить памятник молодого манасчи в Берлине. Хотя они и молоды, но несут тяжелое бремя и выполняют великую миссию, - заявил посол.
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