Альфия Насырова: Никто у нас в КР не понимает, что такое "зеленые навыки"

При этом учитывая международные рамки образования для устойчивого развития (ОУР)и зеленых навыков.

Эксперт Кыргызской Академии образования, преподаватель школы Билимкана-Аmerican и эколого-экономического лицея Альфия Насырова рассказала vb.kg, что такое зеленые навыки и почему Кыргызстану так важно внедрять их в современный образовательный процесс.

По ее словам, в настоящее время в ответ на вызовы глобальных экономических и экологических проблем, Кыргызская Республика развивает новую экономику, в которой знаниям и компетенциям придается первостепенное значение.

"В Национальной стратегии развития КР на 2018 -2040 особо подчеркивается, что Кыргызстан будет сохранять уникальные естественные экосистемы и разумно использовать природные ресурсы для климатически устойчивого развития. При этом учитывая международные рамки образования для устойчивого развития (ОУР)и зеленых навыков.

Для достижения такого баланса ставится задача "продвижения экологического воспитания и образования с уровня детских садов и школ", что позволит сформировать поколение граждан с позитивным экологическим мировозрением, осознанием ответственности за сохранение природно-ресурсного потенциала страны.

В настоящее время в учебных программах школ КР представлена только маля часть вопросов, связанных с зелеными навыками изменением климата или сохранением биоразнообразия, И как отмечают специалисты в различных исследованиях по этому вопросу, отражены не системно, разорвано, в отдельных темах и без акцента на важность содержания и социальную значимость данной тематики", - отметила Насырова.

Эксперт напомнила, что в Кыргызстане разработан государственный образовательный стандарт школьного образования Кыргызской Республики и утвержден Постановлением Кабинета Министра КР от 22. 07.2022 №393 . В данный Госстандарт впервые включены ряд понятий, необходимых для образования для устойчивого развития, ключевыми для которых являются "зеленые навыки".

"Очень много говорят о зеленой экономике, мышлении, но сегодня очень важный период, когда надо чтобы каждый человек на земле понимал и применял в повседневной жизни зеленые навыки.

Зеленые" навыки - это знания, способности, ценности и взгляды, необходимые для жизни, развития и поддержки устойчивого общества. Молодое поколение понимает, что им жить в этой экологической ситуации, и им нужно учиться эти задачи решать. Образование перестает быть этапом в начале самостоятельной жизни, а становится непрерывным процессом, сопровождающим человека на протяжении всей жизни. Кыргызстан осмысленно вступает в эти мировые процессы.

Важно, что в этих реформах задействованы государственные органы, международное сообщество и неправительственные организации", - добавила Альфия Насырова.

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