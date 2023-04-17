Иностранцу пообещали отремонтировать авто, забрали $2 800 и скрылись. Ищут других жертв

В Бишкеке мужчина пообещал иностранцу отремонтировать его машину, взял крупную сумму на это и скрылся.
Милиционеры задержали подозреваемого и теперь ищут других его возможных жертв. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района столицы.
15 апреля в указанное РУВД обратился гражданин Пакистана П. Я. Он рассказал, что малознакомый парень по имени М. 15 ноября прошлого года забрал у него $2 800 на ремонт автомобиля "Мерседес-Бенц W221". Деньги до сих пор не вернул, авто не отремонтировал.
Милиционеры возбудили уголовное дело по ст. 209 ("Мошенничество") УК КР и задержали подозреваемого - Ш. М., 1983 года рождения.
Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека. И разыскивают других возможных пострадавших от его действий, которых просят позвонить по телефонам: 0500 03 03 05 и 102.
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