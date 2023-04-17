Житель Токмока продал три квартиры, не владея ни одной

Житель Токмока Мурат Ж. продал три квартиры. Ни одна из квартир ему изначально не принадлежала.

И никто из покупателей так и не стал полноправным владельцем недвижимости.

Первая квартира в одном из токмокских микрорайонов, документально оформленная на сестру Ж., была им продана еще в 2013 году. Покупателю был показан поддельный техпаспорт. Только показан: отдавать покупателю документы на квартиру Мурат Ж. не собирался. Заключил с ним устный договор, получил 8 300 долларов и разрешил заселиться. Позже оказалось, что квартира перепродана за 10 000 долларов, а первоначальный покупатель к ней уже никакого отношения не имеет. Деньги свои ему тоже вернуть не удалось.

Вторую квартиру, принадлежавшую гражданину Турции, Ж. тоже по поддельным документам продал в рассрочку. Получил половину требуемой суммы (360 000 сомов), даже выдал покупателю квитанцию, но переоформлять на него квартиру не стал. Тем временем законный владелец на законных основаниях продал ее другому лицу, а покупатель Мурата Ж. снова остался с носом.

Третья квартира, хозяином которой тоже был турецкий гражданин, была продана за 14 000 долларов. И тоже в рассрочку. Покупатель заплатил мнимому владельцу 10 000 долларов, Ж. написал расписку об их получении и пообещал переоформить квартиру на нового хозяина, когда тот полностью с ним рассчитается. А законный владелец, ничего не подозревая, распорядился недвижимостью как посчитал нужным.

Токмокский горсуд приговорил его к трем годам пробационного надзора. Суд Чуйской области этот приговор изменил, оставив лишь взыскание с осужденного материального ущерба, причиненного потерпевшим. От наказания по первым двум эпизодам его освободили в связи с истечением срока давности.



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