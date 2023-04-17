Покраснение, зуд и слезы. Как избавиться от аллергии глаз

Весенний (или сезонный) катар — это один видов конъюнктивита.
Весна. Самое красочное время года кому-то доставляет эстетическое удольвольствие, а у кого-то в этот период начинаются страдания. Аллергики с апреля до самой поздней оcени живут с непрекращающимися кашлем, чиханием, а также зудом, отеками или покраснением глаз.
Офтальмолог Аида Байкучукова рассказала 24.kg, что делать при аллергическом конъюнктивите и как его не спутать с другими заболеваниями.
1
Как определить, что у вас аллергический конъюнктивит?
Весенний (или сезонный) катар — это один видов конъюнктивита. Диагноз ставится после изучения всех симптомов и по результатам комплексного анализа.
Аллергический конъюнктивит бывает сезонным и повторяется каждый год. Тридцать процентов глазных заболеваний — сезонный конъюнктивит.
Основные симптомы — зуд, слизистые выделения из глаз и отеки, может возникнуть заложенность носа или насморк. В отличие от бактериального конъюнктивита при аллергическом поражаются сразу оба глаза. Но для точного определения необходимо провести лабораторные исследования и выявить тип аллергена.
2
Когда обостряется аллергия глаз?
Начиная с конца апреля и начала мая число пациентов, которые обращаются к врачам, резко увеличивается.
«Это еще зависит от погоды. Например, если начало весны было прохладным, то деревья, цветы начинают цвести позже. Пух одуванчиков тоже распускается позже. В прошлом году уже в мае было много жалоб на аллергический конъюнктивит», — говорит Аида Байкучукова.
3
В каком возрасте проявляется аллергия?
Сезонным конъюнктивитом болеют чаще дети от пяти-семи лет. Это обусловлено их повышенной реакцией на солнце.
Интересный факт: многие офтальмологи отмечают, что болезнь распространена больше среди мальчиков, нежели девочек.
4
Какие меры должны принять аллергики?
Для защиты от ультрафиолетовых лучей следует носить солнцезащитные очки.
«Как и другие аллергики, надо устранить контакт с аллергеном, то есть если это растение, не приближаться к нему», — говорит Аида Байкучукова.
Ни при каких обстоятельствах нельзя тереть глаза, чтобы не занести инфекцию. Так вы только ухудшите свое состояние.
5
Какие ошибки часто допускают аллергики?
Пациенты не всегда вовремя обращаются к врачу и начинают заниматься самолечением. Используя разные капли для глаз, обычно противовоспалительные, они создают трудности для постановки точного диагноза.
«Жалобы на бактериальный и аллергический конъюнктивит схожи. Поэтому пациенты думают, что сами могут вылечиться.
Но самолечение только ухудщает их состояние, а иногда приводит к инфекционным процессам. Процесс выздоровления продлевается.
Придется назначать не только антигистаминные и аллергические, но и более комбинированные лекарства», — поясняет врач.
6
Каковы последствия аллергии на глаза?
«Если пациент вовремя обратился к врачу и не занимался самолечением, то никаких последствий нет. Просто надо принять необходимые меры, капать нужные препараты, не контактировать с аллергеном. Сезон проходит — и аллергия заканчивается», — отмечает Аида Байкучукова.
7
Можно ли избавиться от аллергии навсегда?
Обычно аллергию трудно вылечить.
Избавиться можно, только сменив место проживания, климат и полностью исключив контакт с аллергеном.
Иногда с возрастом некоторые виды аллергии перестают беспокоить человека. Но чаще всего аллергия является генетическим и наследственным недугом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/263255/
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