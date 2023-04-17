Покраснение, зуд и слезы. Как избавиться от аллергии глаз

Весенний (или сезонный) катар — это один видов конъюнктивита.

Весна. Самое красочное время года кому-то доставляет эстетическое удольвольствие, а у кого-то в этот период начинаются страдания. Аллергики с апреля до самой поздней оcени живут с непрекращающимися кашлем, чиханием, а также зудом, отеками или покраснением глаз.

Офтальмолог Аида Байкучукова рассказала 24.kg, что делать при аллергическом конъюнктивите и как его не спутать с другими заболеваниями.

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Как определить, что у вас аллергический конъюнктивит?

Весенний (или сезонный) катар — это один видов конъюнктивита. Диагноз ставится после изучения всех симптомов и по результатам комплексного анализа.

Аллергический конъюнктивит бывает сезонным и повторяется каждый год. Тридцать процентов глазных заболеваний — сезонный конъюнктивит.

Основные симптомы — зуд, слизистые выделения из глаз и отеки, может возникнуть заложенность носа или насморк. В отличие от бактериального конъюнктивита при аллергическом поражаются сразу оба глаза. Но для точного определения необходимо провести лабораторные исследования и выявить тип аллергена.

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Когда обостряется аллергия глаз?

Начиная с конца апреля и начала мая число пациентов, которые обращаются к врачам, резко увеличивается.

«Это еще зависит от погоды. Например, если начало весны было прохладным, то деревья, цветы начинают цвести позже. Пух одуванчиков тоже распускается позже. В прошлом году уже в мае было много жалоб на аллергический конъюнктивит», — говорит Аида Байкучукова.

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В каком возрасте проявляется аллергия?

Сезонным конъюнктивитом болеют чаще дети от пяти-семи лет. Это обусловлено их повышенной реакцией на солнце.

Интересный факт: многие офтальмологи отмечают, что болезнь распространена больше среди мальчиков, нежели девочек.

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Какие меры должны принять аллергики?

Для защиты от ультрафиолетовых лучей следует носить солнцезащитные очки.

«Как и другие аллергики, надо устранить контакт с аллергеном, то есть если это растение, не приближаться к нему», — говорит Аида Байкучукова.

Ни при каких обстоятельствах нельзя тереть глаза, чтобы не занести инфекцию. Так вы только ухудшите свое состояние.

5

Какие ошибки часто допускают аллергики?

Пациенты не всегда вовремя обращаются к врачу и начинают заниматься самолечением. Используя разные капли для глаз, обычно противовоспалительные, они создают трудности для постановки точного диагноза.

«Жалобы на бактериальный и аллергический конъюнктивит схожи. Поэтому пациенты думают, что сами могут вылечиться.

Но самолечение только ухудщает их состояние, а иногда приводит к инфекционным процессам. Процесс выздоровления продлевается.

Придется назначать не только антигистаминные и аллергические, но и более комбинированные лекарства», — поясняет врач.

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Каковы последствия аллергии на глаза?

«Если пациент вовремя обратился к врачу и не занимался самолечением, то никаких последствий нет. Просто надо принять необходимые меры, капать нужные препараты, не контактировать с аллергеном. Сезон проходит — и аллергия заканчивается», — отмечает Аида Байкучукова.

7

Можно ли избавиться от аллергии навсегда?

Обычно аллергию трудно вылечить.

Избавиться можно, только сменив место проживания, климат и полностью исключив контакт с аллергеном.

Иногда с возрастом некоторые виды аллергии перестают беспокоить человека. Но чаще всего аллергия является генетическим и наследственным недугом.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/263255/