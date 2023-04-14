Стало известно, сколько туристов могут посетить Кыргызстан в 2023 году

В 2022 году Кыргызстан посетили 6 млн 912 тыс. туристов.
Об этом 14 апреля на заседании парламентской фракции "Ишеним" сообщил директор департамента туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Самат Шатманов.
По его словам, в этом году ведомство рассчитывает на 10 млн туристов.
"Есть около 50 государственных курортно-санаторных учреждений. После COVID восстановили лечебно-оздоровительный туризм. Разрабатываем стратегию развития Иссык-Кульской области", - добавил чиновник.
Депутат Бахридин Шабанов отметил, что для развития туризма частные зоны отдыха должны строить очистные сооружения.
"В этом направлении работаем с партнерами, рассматривается выделение льготного кредитования в размере $25 млн. Я встречался с представителями Всемирного банка, экспертами. В скором времени запустим", - ответил Шатманов.
Руслан Жакышов поинтересовался, какой объем средств предоставляется сфере туризма.
Глава департамента ответил, что в 2020 и 2021 годах из-за коронавируса было выделено по 4,7 млн, в 2022-м бюджет был увеличен до 39,8 млн.
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