ГКНБ КР: Выявлены «мертвые души» в детском учреждении

Бишкек, "Саясат.kg". Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Управлением ГКНБ КР по Баткенской области в ходе мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями выявлены факты присвоения бюджетных денежных средств в дошкольном детском учреждении «Кулунчак» с.Кара-Бак Баткенского района Баткенской области.

В данном учреждении начислялись заработные платы на лиц, которые по факту не осуществляли трудовую деятельность. Затем, незаконно начисленные денежные средства присваивались руководством учреждения.

По вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело по ст.210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.