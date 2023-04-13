В Бишкеке 1,7 тысячи школьников прошли профессиональное тестирование

С начала года около 1,7 тысячи школьников столицы прошли профессиональное тестирование.

Об этом сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на бишкекское управление по содействию занятости.

По ее данным, тестирование по профориентации прошли учащиеся девятых классов 25 школ.

«Тестирование позволяет определить подходящую сферу деятельности, личные сильные стороны и способности, чтобы понять, какую профессию выбрать в будущем», — отметили в ведомстве.

В 2022-м такое профтестирование прошли свыше 5,2 тысячи девятиклассников. В Минтруда добавили, что также в центре профориентации на постоянной основе проводятся встречи с известными специалистами в определенной профессии/отрасли, достигшими значительного карьерного роста.

«Школьники также могут принять участие в различных экскурсиях, в том числе и виртуальных, которые организует центр, в вузы и на производство для знакомства с миром профессий», — подчеркнули в ведомстве.



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