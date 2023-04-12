Муж избил жену, и она потеряла ребенка. Кара-Бууринский райсуд вынес приговор

Кара-Бууринский районный суд Таласской области вынес приговор в отношении обвиняемого в истязании супруги.

Об этом указывается в решении суда.

По версии следствия, мужчина избил жену во время ссоры. В результате у женщины произошел выкидыш.

«Во время судебного разбирательства мужчина не признал, что избил супругу. По его словам, он всего лишь схватил ее за руку. В тот день, как заявил С.М. , женщина после ссоры продолжила заниматься домашними делами. Обвиняемый сообщил, что ночью жена пришла домой с участковым сотрудником милиции. Последнему она сказала о том, что ее избили. Пострадавшая в суде показала, что супруг избил ее после незначительной ссоры. Мужчина схватил жену за волосы и потащил за дом. Там он ее стал бить. До этого, со слов пострадавшей, супруг ревновал ее ко всем. После произошедшего она прошла судмедэкспертизу, обратилась к врачам и получала лечение. Несмотря на это, у женщины произошел выкидыш», — указывается в приговоре суда.

В итоге суд приговорил мужчину к трем годам пробационного надзора.



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