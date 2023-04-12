ГКНБ: За дачу взятки в особо крупном размере задержан житель Баткенского района «О.И.» 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
УГКНБ КР по Баткенской области совместно с УВД Баткенского района в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 345. (Дача взятки) УК КР с поличным при передаче денежных средств в размере 35 тысяч долларов США (3 059 700 сом) задержан житель Баткенского района «О.И.», 1987 г.р.
Указанный гражданин путем предоставления взятки сотруднику УГКНБ по Баткенской области склонял его повлиять на расследование и дальнейшее прекращение уголовного дела в отношении своего близкого родственника, который ранее был задержан за контрабандную деятельность.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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