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Садыр Жапаров поздравил борцов, завоевавших медали на чемпионате Азии

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанских борцов, завоевавших медали на чемпионате Азии по борьбе.

"Кыргызские борцы всегда занимают первые места, демонстрируя отличную борьбу. Наши спортсмены заняли призовые места на чемпионате Азии, и кыргызстанцы бесконечно горды и делятся этой радостью. Поздравляю наших борцов и весь кыргызский народ с этой победой. Вместе с этим желаю успехов нашим девушкам, которые вскоре выйдут на ковер, чтобы защитить честь страны", - написал президент.

Напомним, в эти дни в Казахстане проходит чемпионат Азии по борьбе. Результаты наших спортсменов:

Акжол Махмудов - золото в весовой категории до 77 кг;
Жоламан Шаршенбеков - золото в весовой категории до 60 кг;
Акылбек Талантбеков - золото в весовой категории до 82 кг;
Узур Жусупбеков - серебро в весовой категории до 97 кг;
Роман Ким - бронзовая медаль в весовой категории до 130 кг;
Раззак Бейшекеев - бронзовая медаль в весовой категории до 67 кг;
Адилхан Нурланбеков - бронзовая медаль в весовой категории до 72 кг.
Мужская сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла 2-е место в командном зачете на чемпионате Азии.

Сегодня, 11 апреля, стартует женский турнир.

 

URL: https://kaktus.media/478753

           

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