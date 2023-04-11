ГКНБ: Пресечена контрабанда 60 мешков минерального удобрения «Карбамид», общим весом около 3 тонн

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
УГКНБ КР по Баткенской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью совместно с ПС ГКНБ КР, 7 апреля 2023 года на территории Лейлекского района с.Жаны-Жер задержано автотранспортное средство марки "Фольксваген Крафтер", с государственным номерным знаком «03KG987AAJ», под управлением гражданина КР «К.М.Э.» ,1995 г.р.
При осмотре, в автомобиле обнаружено минеральное удобрение «Карбамид», общим весом около 3 тонн, без каких-либо сопроводительных документов. Данный автомобиль направлялся в Лейлекский район с грузом в виде минерального удобрения для дальнейшей переправки в соседние страны.
По данному факту проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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