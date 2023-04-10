В "Тойбоссе" заверили, что не использовали свинину в колбасах

В самой компании опровергли эту информацию, заявив попросту, что все это неправда.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил свинину в халяльной продукции из Кыргызстана. Позже стало известно, что производителем данной продукции является компания "Тойбосс".

В самой компании опровергли эту информацию, заявив попросту, что все это неправда.

"В последние несколько дней мы получаем сообщения, что в Халал колбасе из Кыргызстана нашли ДНК свиньи.

Мы понимаем обеспокоенность наших потребителей, поэтому хотим заверить вас, что мы никогда не использовали свинину в колбасах, никогда не использовали мясо животных, забитых не по Шариату!

Наша компания экспортирует колбасные изделия в другие страны на протяжении 5 лет. Проверку на соответствие Халал стандартам проходит вся линия производства и готовая продукция. Именно наш бренд представлял Халал сегмент колбас в Турции, ОАЭ и Катаре.

Тойбосс имеет 3 сертификата Халал:

Духовное управление мусульман Кыргызстана;

Центр развития Халал индустрии Кыргызстана;

Духовное управление мусульман Казахстана.

ТМ Тойбосс открыта для диалога с потребителями.

Как вы знаете мы всегда проводим экскурсии и публикуем видео с производства, мы ничего не скрываем от потребителей.

Мы всегда были и будем честны с вами!

Мы ценим ваше доверие и ни при каких обстоятельствах не переступили бы через принципы Ислама и морали!", - заявила компания.





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