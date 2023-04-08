ГКНБ КР: По факту вымогательства задержаны члены ОПГ

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР 6 апреля 2023 года в рамках продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение протравной деятельности членов ОПГ, а также недопущения влияние криминальных элементов на ситуацию в стране при получении денежных средств задержан член ОПГ «С.А.С.».

Установлено, что задержанный со своими подельниками в апреле месяце с.г. насильно посадив в автомашину вывезли на окраину г.Бишкек частного предпринимателя «Б.М.Х.», где применив физическую силу начали наносить телесные повреждения неустановленным железным предметом. После, чего начали вымогать денежные средства в размере 350 тыс. сомов, а также в качестве залога отобрали автомашину марки «Тойота Камри».

По данному факту ГСУ ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренных ст.208 (Вымогательство) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и розыску других лиц, причастных к данному факту а также нейтрализации деятельности ОПГ.