ГКНБ КР: Выявлен факт злоупотребления должностными лицами МП «Суу-Канал» и мэрии г.Кызыл-Кия Баткенской области

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводится следственные мероприятия.

УГКНБ КР по Баткенской области в рамках проводимых мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям в государственных органах выявлен факт злоупотребления должностными лицами МП «Суу-Канал» и мэрии г.Кызыл-Кия Баткенской области при реализации проекта по реабилитации системы городского водоснабжения.

Так, в процессе проведенных соответствующих мероприятий установлены завышения объемов и некачественное выполнение работ по реализации выделенного в 2017 году Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту реабилитации системы водоснабжения г.Кызыл-Кия на общую сумму 6 000 000 евро.

В настоящее время проводится работа по установлению точного материального ущерба путем назначения соответствующих экспертиз и других следственных действий.

По указанному факту СО УГКНБ КР по Баткенской области возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.2 ст.337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

В настоящее время проводится следственные мероприятия.