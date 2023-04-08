ГКНБ КР: Выявлен факт злоупотребления должностными лицами МП «Суу-Канал» и мэрии г.Кызыл-Кия Баткенской области 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводится следственные мероприятия.
УГКНБ КР по Баткенской области в рамках проводимых мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям в государственных органах выявлен факт злоупотребления должностными лицами МП «Суу-Канал» и мэрии г.Кызыл-Кия Баткенской области при реализации проекта по реабилитации системы городского водоснабжения.
Так, в процессе проведенных соответствующих мероприятий установлены завышения объемов и некачественное выполнение работ по реализации выделенного в 2017 году Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту реабилитации системы водоснабжения г.Кызыл-Кия на общую сумму 6 000 000 евро.
В настоящее время проводится работа по установлению точного материального ущерба путем назначения соответствующих экспертиз и других следственных действий.
По указанному факту СО УГКНБ КР по Баткенской области возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.2 ст.337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
В настоящее время проводится следственные мероприятия.
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