Мужчину обмотали скотчем и бросили в поле, а его машину угнали. Задержаны подозреваемые

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

4 апреля примерно в 14:00 местный житель на поле возле водоема недалеко от села Алга Ысык-Атинского района увидел человека, лежащего на земле и обмотанного скотчем, о чем заявил в милицию.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, прибывшая на место следственно-оперативная группа ОВД Ысык-Атинского района обнаружила гражданина Б. Н., 1989 года рождения, лежащим на земле с завязанными ртом, глазами и связанными руками и ногами.

Освободившись, Б. Н. обратился c заявлением и рассказал, что 3 апреля примерно в 20:00 он встретился в Бишкеке с неизвестными ему людьми, они представились покупателями автомашины "Рендж-Ровер", которую он ранее выставлял на продажу в Интернете.

Встретившись на пересечении улиц Достоевского и Анкары, эти лица, угрожая мужчине убийством, применили силу и замотали его скотчем, отобрали документы на машину, до 50 тыс. сомов и телефон iPhone 11 Pro. Затем положили его в неизвестную машину и привезли на поле, где продержали до следующего дня, а "Рендж-Ровер" увезли в неизвестном направлении.

По данному факту в ОВД Ысык-Атинского района возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека" УК Кыргызской Республики.

Сотрудники ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Ими оказались житель Балыкчы К. Н., 1998 года рождения, житель Бишкека С. К., 1994 года рождения, жительница Бишкека М. А., 1994 года рождения. "Рендж-Ровер" обнаружен и изъят на территории Ошской области.



Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Всем троим было предъявлено обвинение по статье 165 "Похищение человека", по статье 207 "Разбой", по статье 144 "Оставление в опасности". Решением Ысык-Атинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по уголовному делу продолжается, и проводится работа по установлению местонахождения остальных участников преступления.



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