Общий объем золотого запаса Кыргызстана составляет около 47 тонн - итоги работы депутатской комиссии

По состоянию на 26 января 2023 года остаток золотого запаса КР в хранилище Нацбанка составляет 43 944,13 кг.

Депутаты Жогорку Кенеша Арсланбек Малиев, Надира Нарматова и Динара Ашимова в ходе пресс-конференции рассказали об итогах работы временной депутатской комиссии по изучению добычи и реализации золота, деятельности ЗАО «Кумтор Голд Компани» с момента перехода в собственность КР.

Председатель временной депутатской комиссии Арсланбек Малиев подчеркнул, что по итогам работы временной депутатской комиссии по изучению добычи и реализации золота, в деятельности ЗАО «Кумтор Голд Компани» не обнаружено фактов хищения, умышленного искажения количества, качества и стоимости хранящегося, вывезенного и реализованного золота.

По состоянию на 26 января 2023 года остаток золотого запаса КР в хранилище Нацбанка составляет 43 944,13 кг. Как отметил Арсланбек Малиев, по данным Национального Банка, на хранении коммерческого банка UBS AG в Швейцарии находится 1 362,03 кг. «На сегодняшний день общий объем золотого запаса составляет около 47 тонн», - подчеркнул А.Малиев, добавив, что в январе общий объем золота составлял 45 306,16 кг.

Депутаты Надира Нарматова и Динара Ашимова отметили, что депутатская комиссия ознакомилась с деятельностью рудника «Кумтор» в Иссык-Кульской области, аффинажного завода ОАО «Кыргызалтын», Центральной научно-исследовательской лаборатории ОАО «КГРК» в г.Кара-Балта, а также посетила хранилище Национального банка.

Отвечая на вопросы журналистов, депутаты Арсланбек Малиев и Надира Нарматова подчеркнули, что депутатская комиссия изучала вопрос добычи и реализации золота с момента перехода ЗАО «Кумтор Голд Компани» в собственность Кыргызстана, не затрагивая вопросы в сфере хозяйственной деятельности ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Напомним, что на заседании Жогорку Кенеша 28 сентября 2022 года была создана данная временная депутатская комиссия.

На заседании Жогорку Кенеша 16 марта 2023 года депутаты заслушали и приняли к сведению заключение временной депутатской комиссии по изучению добычи и реализации золота, деятельности ЗАО «Кумтор Голд Компани» с момента перехода в собственность КР.

kabar.kg