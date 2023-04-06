Кыргызстанцы, задержанные в Москве во время ифтара, освобождены

Задержанные в одном из московских кафе во время проведения ифтара кыргызстанцы освобождены.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.
По данным диппредставительства, задержанные полицией Таганского района Москвы граждане Кыргызстана освобождены без применения административного наказания в виде депортации из России. «При этом факт, что их держали без еды и воды, не подтвердился», — добавляют в посольстве.
Отметим, ранее в социальных сетях писали, что в одном из кафе Москвы задержаны несколько граждан Кыргызстана. Они собрались, чтобы провести ифтар.
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