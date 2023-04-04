Глава ГИК ответила, сколько будут стоить квартиры, построенные на месте колонии №47

Глава ГИК ответила, что проект уже утвержден.

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике дал согласие на выделение Государственной ипотечной компании 1 млрд сомов для строительства объектов на месте бывшей колонии №47.



Отвечая на вопросы депутатов, председатель ГИК Аида Тологонова сообщила, что площадь участка составляет 8,8 га. На данной территории будут построены 11 жилых блоков (более 5 тыс. квартир), один детский сад, одна школа, два паркинга, спортплощадка и котельная. Всего будет построено 707 529 кв. метров.

"Один квадратный метр жилья под ключ будет стоить не более $550. Строительство будет вести госпредприятие "Кыргызстройсервис". Тендера для определения стройкомпании не было, есть постановление", - сказала Тологонова.



Она добавила, что первый этап строительства начался, финансируется он из уставного капитала "Кыргызстройсервиса" в 416 млн сомов. Второй этап будет реализован за счет кредита Саудовского фонда развития. Источники финансирования третьего этапа пока не определены.

Депутаты возмутилась тем, что на 5 тыс. семей предусмотрены только один детсад и школа. Глава ГИК ответила, что проект уже утвержден.



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