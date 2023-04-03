Турдубекова: Неприемлемо, чтобы Ногойбаев возглавлял ГУВД

Мы, участники сегодняшнего митинга, потребовали, чтобы начальника ГУВД Бишкека Азамата Ногойбаева отправили в отставку.

Неприемлемо, чтобы человек с такой позицией возглавлял управление внутренних дел. Об этом нашему изданию vb.kg заявила основатель и руководитель ОО "Лига Защитников Прав Ребёнка" Назгуль Турдубекова.

Напомним, сегодня в Бишкеке гражданские активисты и правозащитники собрались возле здания городской милиции. По данным СМИ, поводом для акции стало высказывание Ногойбаева о девочках - жертвах насилия.

По словам же Турдубековой, они вышли на митинг около здания ГУВД в ответ на высказывание Ногойбаева о том, что 13-летняя девочка, покончившая жизнь самоубийством, планировала выйти замуж за насильника.

"Он заявил что они (девочки) сначала переспят, потом предъявляют претензии. Я как защитница детей, та, которая ежедневно работает с пострадавшими детьми. Насилие очень травматично. Каждая первая жертва находятся в суицидальном состоянии, они теряют смысл жизни. Поэтому очень много уходит сил и энергии у специалистов и родных для того, чтобы восстановить их здоровье. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух следователей, за то, что они фальсифировали дело. После пропажи девочки, ее нашли через три дня. Она заявила, что она была изнасилована. Это произошло на территории Ленинского района. Несмотря на то, что дело было возбуждено, они берут заявление и фальсифируют, эксперт делает заключение, что девочка была похожа на 18-летнюю девушку. Поэтому преступник совершил насилие. Они хотели подвести к тому, что все было по обоюдному согласию. Генпрокуратура все это выяснила, что документы были подделаны и несмотря на заключение генеральной прокуратуры, начальник ГУВД делает такие заявления.

Почему девочка пошла на такой отчаянный шаг, да потому, что она не нашла поддержки. Наоборот ее сделали виновной, она почувствовала, что никому не нужна. Это было очень непрофессионально со стороны Ногойбаева. Потому что он встает на сторону обвиняемых. Он говорит, что девочка планировала замуж, как 13-летний ребенок может планировать замужество?

Уровень сексуального насилия в отношении детей растет. В 2021 году зарегистрировано 250 случаев, а в 2022 году 500 случаев. Одной из причин, что этот показатель растет это то, что в милиции работают не профессионалы, недобросовестные граждане", – заявила Турдубекова.

В свою очередь начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев признал свою вину и сделал обращение к общественности.

"Я виноват, что сказал слово "сами", но некоторые товарищи опубликовали это в заголовках и тем самым взбудоражили [общество]. Я виноват, что употребил слово "сами". Я не хотел обвинить несовершеннолетних, я офицер со стажем работы более 20 лет и никогда не посмел бы обвинить несовершеннолетних и покрывать насильников", - сказал он.

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