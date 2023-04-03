ГКНБ КР: Предъявлены обвинения 13 должностным лицам за незаконное  предоставление земель водного фонда 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время уголовное дело направлено в суд, а также продолжается работа по установлению аналогичных фактов незаконного вывода и строительства на землях водного фонда республики.
ГКНБ Кыргызской Республики при проверке законности предоставленных земельных участков, расположенных в водоохраннных зонах г.Бишкек и Аламудунского района Чуйской области выявлены факты незаконного предоставления земель вдоль Восточного большого Чуйского канала (далее - ВБЧК) частным лицам, а также факты незаконного предоставления градостроительных, разрешительных и правоустанавливающих документов.
Установлено, что должностные лица Чуйского Главного бассейнового управления водного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики незаконно вывели в пользу частного лица земельные участки вдоль ВБЧК на территории г.Бишкек и Чуйской области. При этом, несмотря на законодательный запрет на возведение строений на территории водоохранных зон, со стороны должностных лиц уполномоченных органов, предоставлены архитектурно-разрешительные документы, на основании которых возведены коммерческие сооружения на непредусмотренных для этих целей землях водного фонда.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики бывший начальник Чуйского Главного бассейнового управления водного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики «Д.Р.Ж» и частное лицо «С.А.А».
Кроме этого, в рамках данного уголовного дела, на основании собранных материалов, предъявлены обвинения по ст. 337 ч. 3 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, следующим сотрудникам уполномоченных государственных органов:
- экс-директору Госстроя «А.Б.А.»;
- руководителям и должностным лицам Чуйского регионального управления по градостроительству и архитектуре Госстроя «К.Б.У.», «М.М.Т.», «К.Ч.К.», «М.Ч.М.», «А.Н.Р.»;
- должностным лицам ГАООС и ЛХ «К.Б.Т.», «М.Б.» и «К.А.А.»;
- руководителям и должностным лицам МРУ ГИЭТБ по Ысык-Атинскому и Аламудунскому районам «К.Э.Н.» и «Б.А.Ш.».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, а также продолжается работа по установлению аналогичных фактов незаконного вывода и строительства на землях водного фонда республики.
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