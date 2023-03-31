ЦИК подсчитала, во сколько обойдутся выборы в Ленинском одномандатном округе

ЦИК утвердила смету расходов для проведения досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша на общую сумму 18,6 миллиона сомов.

Уточняется, что расходы ведомства составят 13,2 миллиона сомов, включая средства на централизованные закупки для избирательных комиссий. 5,4 миллиона сомов будут распределены между одной окружной избирательной комиссией и 51 УИК. Предусмотрена оплата привлеченным специалистам групп технической поддержки — 96 человек.

Кроме того, в связи с круглосуточной работой законом предусмотрены выплаты суточных расходов на питание из расчета 500 сомов в день, в день голосования и день, ему предшествующий членам ОИК и УИК, операторам идентификации, а также сотрудникам МВД — 102 человека, привлекаемым для обеспечения безопасности и порядка.

Напомним, 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в столице возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны уже помирились.

Выборы по Ленинскому одномандатному избирательному округу в Бишкеке пройдут 28 мая.



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