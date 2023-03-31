В этом году в Бишкеке не будут строить дороги на деньги Китая. У мэрии другие планы

В этом году в Бишкеке не будут строить дороги по китайскому гранту, потому что две фазы проекта уже завершились, а третья строительство дорог не предусматривает.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По информации заместителя директора департамента Улана Уезбаева, третья фаза проекта предполагает строительство транспортных развязок.
Уезбаев отметил, что в декабре 2022 года они направили эскизы и предложения в Китай, где сейчас решается вопрос об одобрении проекта, утверждается сумма финансирования.
"В 2015 году был решен вопрос о выделении гранта, он предусматривал 1 млрд юаней (12,7 млрд сомов) на три фазы проекта. Первые две фазы завершены, сейчас ждем начала третьей фазы. Планируется начать строительство развязок в этом году", - пояснил Уезбаев.
Что касается реализации второй фазы проекта, в этом году департамент должен достроить тротуары на тех улицах, где были снесены заборы жителей.
В столичной мэрии сообщили Kaktus.media, что капитальным ремонтом дорог в Бишкеке в этом году будет заниматься только МП "Бишкекасфальтсервис". Напомним, сейчас предприятие возглавляет сват президента Турусбек Тумонбаев.
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