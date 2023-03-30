ГКНБ КР: По факту использования поддельного диплома

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту проводится доследственная проверка...
Управлением ГКНБ КР по Таласской области в ходе проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что временно исполняющий обязанности начальника УМС мэрии г.Талас «С.Д.Э.» занимает указанную должность на основании поддельного диплома Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына о высшем образовании.
По данному факту проводится доследственная проверка по выявлению причастных лиц к подделке диплома о высшем образовании государственного образца.
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