На перекрестке в Бишкеке пробки из-за отсутствия знака, запрещающего парковку. Ответ мэрии

В Call-центр Kaktus.media обратились горожане с жалобой на отсутствие знака на пересечении улиц.

"На пересечении улиц Тыныстанова и Кулатова часто образовываются пробки, так как пересечение данных улиц очень узкое. Киоск расположен на пересечении улиц и на один метр заходит на улицу Тыныстанова. Вдобавок некоторые водители паркуют машины там. Все это еще сужает пересечение. Можно было бы хотя бы поставить знак, что стоянка запрещена на пересечении. Просим соответствующие муниципальные управления обратить внимание", - говорят они.

В пресс-службе мэрии Бишкека ответили, что МП "Бишкекасфальтсервис" устанавливает дорожные знаки только по предписанию отдела дорожного надзора УПСМ ГУВД Бишкека. При направлении предписания дорожный знак "Парковка запрещена" на указанном пересечении установят в законном порядке.



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