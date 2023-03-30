ГКНБ КР: С поличным задержан один из руководителей ОАО «Чакан ГЭС»

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ КР в рамках мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и расследования уголовного дела выявил коррупционную схему в энергетической отрасли страны, выраженная в виде получения ответственными лицами ОАО «Чакан ГЭС» т.н. «откатов» при проведении тендеров на строительство, в ущерб качества выполненных работ.

Следствием установлено, что руководитель ОАО «Чакан ГЭС» на систематической основе требовал у частных предпринимателей денежные средства в виде т.н. «откатов» в размере 10% от суммы заключенного договора, в случае отказа последний угрожал задержкой выплат денежных средств по выполненным частными компаниями работам.

В результате проведения специальных следственных действий в момент получения денежных средств в сумме 150 тысяч сомов с поличным был задержан «А.М.».

На основании добытых доказательств «А.М.» в порядке ст.98 УПК КР выдворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.