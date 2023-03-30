ГКНБ КР: О пресечении незаконного оборота драгоценных металлов

Бишкек, "Саясат.kg". По обстоятельствам дела следствием допрошены более 50 человек.

ГКНБ Кыргызской Республики, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота драгоценных металлов выявлена и пресечена деятельность подпольных ювелирных цехов в г.Бишкек.

Установлено, что отдельные субъекты предпринимательства в сговоре с должностными лицами Департамента драгоценных металлов при МФ КР в нарушение действующего законодательства не проходили обязательную процедуру клеймирования ювелирных изделий и в целях уклонения от уплаты соответствующих налогов производили незаконное клеймирование с использованием оборудования кустарного производства.

Так, 28 марта 2023 года, в рамках уголовного дела и санкции судебных органов проведены обыски по адресам, где в подпольных цехах осуществлялось производство ювелирных драгоценных изделий, в результате которых изъяты золото и золотые изделия общей массой более 2,5 кг., серебро и изделия из серебра – весом более 70 кг. По обстоятельствам дела следствием допрошены более 50 человек.

В результате подобных незаконных действий на рынок страны выпускается значительное количество ювелирных изделий с поддельными пробами, что подразумевает уклонение от уплаты обязательных налоговых платежей в особо крупных размерах.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга вовлеченных должностных лиц.