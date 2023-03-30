ГКНБ КР: Задержан активный сторонник международной террористической организации

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 37-256 ч.2 УК КР

27 марта 2023 года ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области задержан активный сторонник МТО – «А.К.», 1995 г.р., житель г.Жалал-Абад, ранее проходивший военную службу в специальных подразделениях МО КР.

Установлено, что задержанный «А.К.» в конце 2022 года выехал за пределы КР и предпринял попытку перебраться в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооружённых конфликтах на стороне МТО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 37-256 ч.2 УК КР («Покушение» - «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки), задержанный водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.