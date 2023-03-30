При поддержке USAID и местных органов власти активные граждане восстановили местный парк в Кок-Жангаке

Бишкек, "Саясат.kg". Работая в течение двух лет, местная инициативная группа собрала около 5,6 млн сомов на восстановительные работы.
29 марта 2023 года в городе Кок-Жангак Джалал-Абадской области состоялось торжественное открытие обновленного городского парка. В парке вымостили дорожки, появились детская площадка, туалет, ворота и система видеонаблюдения. Благоустройство парка стало результатом совместных усилий активных жителей, городского кенеша, мэрии, предпринимателей и проекта USAID «Жигердуу жарандар».
Работая в течение двух лет, местная инициативная группа собрала около 5,6 млн сомов на восстановительные работы. Джалал-Абадский региональный фонд развития выделил около 4 млн. сомов и почти 260 тыс. сомов выделил городской кенеш. Местные граждане и частные предприниматели пожертвовали денежные средства и строительные материалы на сумму 134 тыс. сомов.
И.о. мэра города Кок-Жангак Омурбек Мамытов отметил, что участие горожан и Фонда развития Джалал-Абадской области сыграло ключевую роль в обновлении парка. «Администрация Кок-Жангака продолжит совместную работу с горожанами, чтобы сделать наш город чище, уютнее и комфортнее», — сказал он во время церемонии.
В течение многих лет парк Кок-Жангака площадью 1.69 га, расположенный в центре города, находился в запустении. Благодаря проведенному ремонту, парк снова стал своего рода центром притяжения для местных жителей.
«Больше всего мы гордимся тем, что теперь знаем, как реализуются такие проекты, как работать с согражданами и местными органами власти, как собирать средства из разных источников», — говорит Марзия Асанова, лидер инициативной группы.
Проект USAID «Жигердуу жарандар» помогал членам инициативной группы, предоставляя юридические и другие консультации. Кроме того, проект помог с приобретением 1,6 тыс. кв. метров брусчатки, а также качели и инвентарь для тренировок на открытом воздухе на сумму 1,1 млн сомов.
«Это яркий пример того, как гражданское общество, правительство и бизнес могут работать вместе для улучшения условий жизни. За последние три года USAID поддержал 13 таких инициатив по всей стране, и мы надеемся, что их станет больше», — говорит Кайя Адамс, директор миссии USAID в Кыргызской Республике.
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