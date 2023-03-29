ГКНБ КР: Задержан бывший начальник ПОМ УВД Баткенской области  

Бишкек, "Саясат.kg". «А.М.К.» во избежание уголовной ответственности на протяжении больше года скрывался на территории г.Бишкек.
ГКНБ КР в ходе проведенных совместных с СВР МВД КР мероприятий на территории г.Бишкек задержан бывший начальник ПОМ УВД Баткенской области капитан милиции «А.М.К.» находящийся в международном и межгосударственном розысках за совершение преступления предусмотренного ст. 267 ч.3 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.
«А.М.К.» во избежание уголовной ответственности на протяжении больше года скрывался на территории г.Бишкек. В отношении последнего 23 декабря 2021 года Первомайским городским судом заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
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