ГКНБ КР: Задержан бывший начальник ПОМ УВД Баткенской области

Бишкек, "Саясат.kg". «А.М.К.» во избежание уголовной ответственности на протяжении больше года скрывался на территории г.Бишкек.

ГКНБ КР в ходе проведенных совместных с СВР МВД КР мероприятий на территории г.Бишкек задержан бывший начальник ПОМ УВД Баткенской области капитан милиции «А.М.К.» находящийся в международном и межгосударственном розысках за совершение преступления предусмотренного ст. 267 ч.3 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

«А.М.К.» во избежание уголовной ответственности на протяжении больше года скрывался на территории г.Бишкек. В отношении последнего 23 декабря 2021 года Первомайским городским судом заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

