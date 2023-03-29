ГКНБ КР: Декан факультета ЖАГУ изготавливала поддельные дипломы для иностранцев 

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.
УГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках возбужденного по ст.209 ч.4 п.4 («Мошенничество, с использованием служебного положения») УК КР уголовного дела выявлен канал изготовления поддельных дипломов о высшем образовании.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданка КР «Ж.М.Б.» в 2017-2018 году занимая должность декана медицинского факультета Жалал-Абадского государственного университета, за денежные вознограждения в размере 12000 долларов США изготовила двум гражданам Ирака поддельные дипломы об окончании Кыргызской государственной медицинской академии.
В настоящее время устанавливаются другие аналогичные факты, а также другие причастные лица к изготовлению поддельных дипломов.
Ведется следствие.
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