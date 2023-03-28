Глава кабмина предложил ряд мер по решению проблем с пробками, смогом и мусором в Бишкеке

Председатель кабмина отметил, что указанным проблемам, в особенности смогу, не уделяется должного внимания.

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров провёл рабочее совещание в мэрии города Бишкек по решению основных городских проблем, таких как увеличение дорожного трафика, смог и своевременная уборка мусора.

Председатель кабмина отметил, что указанным проблемам, в особенности смогу, не уделяется должного внимания.

«Зимой это проблема №1, как только наступает весна, мы забываем о ней. Такого быть не должно. К зиме нужно готовиться летом», - подчеркнул Акылбек Жапаров и поручил создать рабочую группу во главе с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Он сказал, что решать данную проблему необходимо в трёх направлениях:

⁃ обеспечение ТЭЦ города Бишкек углём соответствующего качества, а также проведение технического аудита всех его фильтров;

⁃ разработка и предоставление в течение 14 дней финансовой модели по газификации жилых массивов;

⁃ обеспечение автоматизации автомобильных потоков с акцентированием внимания на количество автомашин, включая грузовые, заезжающих в столицу.

«Во многих крупных мегаполисах мира грузовым автомашинам запрещен въезд в центральную часть города. Для проезда такого вида автотранспорта имеются объездные дороги и транспортные развязки. Также необходимо решить вопрос с парковочными местами. Наши водители используют проезжую часть дорог, а порой и тротуары, как парковку. Следует установить на каждый автобус видеокамеру для фиксации неправильно припаркованных автомобилей. Данная информация должна уходить по линии «Безопасного города» и уже в виде штрафа возвращаться водителям за неправильную парковку», - отметил глава кабинета министров.

В свою очередь мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров отчитался о проделанной работе в рамках предыдущих поручений, данных во время расширенной коллегии города Бишкек.

Он сообщил о заключении договора по строительству мусороперерабатывающего завода, а также реализации третьей фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека», который финансируется за счёт китайского гранта.

В данном контексте было отмечено, что по всему городу планируется построить 18 дорожных развязок, которые смогут «разгрузить» центральные и второстепенные улицы столицы.

Глава кабмина выразил готовность поддержать предложенные проекты, отметив, что основная цель всех мер - улучшение жизни горожан.

«Каждый горожанин должен увидеть и почувствовать на себе эти изменения. Пока на деле мы лишь видим разбитые пешеходные тротуары, пробки, пыль, хаотичную застройку и город, увешанный рекламными щитами. Пора уже разработать и начать внедрять единый дизайн-код. Надо работать не покладая рук, только тогда будет результат», - подчеркнул Акылбек Жапаров.



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