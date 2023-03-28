В Кыргызстане с апреля 2023 года юрлиц начнут штрафовать за отсутствие полисов ОСАГО, физлиц с 2024 года

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) в Кыргызстане вступит в силу для юридических лиц – с 1 апреля 2023 года.

Об этом агентству сообщили в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком КР.

По их данным соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Так, согласно документу, к 1 апреля 2023 года полис ОСАГО должны оформить владельцы и (или) водители авто, которые зарегистрированы в других государствах, но при этом находятся в распоряжении юрлиц, в том числе государственных органов и органов местного самоуправления.

В свою очередь, для всех владельцев без исключения этот полис станет обязательным с начала следующего года.

После вступления озвученных сроков проверку наличия ОСАГО будут проводить сотрудники ГУОБДД и применять меры в соответствии с законодательством КР в случае отсутствия договора.

Напомним, требование обязательного наличия полиса ОСАГО для всех категорий автомобилей должно было вступить с 1 апреля этого года. Но из-за недовольства граждан сроки были сдвинуты на неопределенный срок. Президент Садыр Жапаров заявил, что закон «сырой» и его нужно доработать. Также глава государства указал, что полис ОСАГО должен выдаваться государственной страховой компанией, а не частной организацией.

Таким образом, ОСАГО для физлиц начнет действовать с 1 января 2024 года

Кабар