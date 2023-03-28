Убили, заподозрив в нетрадиционной ориентации

Перед смертью его жестоко избили.

Смертельной дозой спиртного считается 5 промилле. В крови умершего бишкекчанина В.И. обнаружено 5,15 промилле, а в моче и того больше. Однако скончался он не от отравления алкоголем.

По другому заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшего обнаружены множественные повреждения разной степени тяжести – от синяков до переломов ребер. Перед смертью его жестоко избили. И смерть наступила от травматического шока.

Майским вечером дома у В.И. собрались четверо: кроме него самого, Пётр, Сергей и Владимир (имена по этическим соображениям изменены). Собрались, чтобы выпить водки. Выпили много. Потом Владимир ушел спать, а трое приятелей еще сидели на кухне.

Сначала вполне мирно беседовали. Потом В.И. спьяну вдруг сделал неожиданное признание – якобы они с Владимиром любят друг друга и у них прекрасные (не только дружеские) отношения.

Петр и Сергей пошли в комнату, растолкали спящего Владимира, спросили, правда ли то, о чем только что поведал И. Владимир ответил, что это неправда, и заснул опять. А с И. товарищи решили разобраться "по-мужски".

Когда мать И. вернулась с дачи, застала тело своего сына в луже крови.

Петр и Сергей в суде говорили, что не хотели никого убивать. Было желание немножко проучить приятеля, и такого исхода никто не ожидал. Напирали и на слишком большое количество алкоголя в его крови – неизвестно, дескать, из-за чего он на самом деле умер…

Первый приговорен к шестнадцати, второй – к четырнадцати годам исправительной колонии усиленного режима.





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