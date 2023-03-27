В Международном аэропорту «Манас» торжественно встретили новый рейс из Сианя

Бишкек, "Саясат.kg". По традиции воздушное судно встретили водяной аркой.

В Международном аэропорту «Манас» 27 марта 2023 года торжественно встретили новый регулярный рейс по маршруту Сиань-Бишкек-Сиань. По традиции воздушное судно встретили водяной аркой.

Перелеты на комфортабельных самолетах Airbus 320 будут осуществляться китайской авиакомпанией Loong Air 2 раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Время полета составляет порядка 4 часов 30 минут.