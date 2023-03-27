Строительство Орто-Токойской малой ГЭС оценили почти в $36 миллионов.
Об этом стало известно из данных Кыргызской фондовой биржи, которая ссылается на собрание акционеров Чаканской ГЭС.
Ранее сообщалось, что генеральный директор ОАО «Чакан ГЭС» Нурлан Садыков и вице-президент компании China National Heavy Machinery Corporation Женг Хансонг подписали контракт о строительстве малой гидроэлектростанции «Орто-Токой».
Строительство малой ГЭС с тремя гидроагрегатами суммарной мощностью 21 мегаватт позволит рационально использовать водные ресурсы страны. Станция будет возводиться на бьефе одноименного водохранилища.
«Орто-Токойское водохранилище — это первый водоем в Кыргызстане, который предназначен для сезонного регулирования стока реки Чу и орошения 120 тысяч гектаров земель. Работа малой ГЭС «Орто-Токой» будет регулироваться в соответствии с ирригационным режимом водохранилища», — рассказали ранее в Минэнерго.
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